Стрим без правил: избившему девушку блогеру Mellstroy грозит реальный срок

YouTube-блогеру Андрею Буриму за избиение девушки во время стрима грозит до двух лет лишения свободы, рассказал «Известиям» адвокат потерпевшей Антон Жаров на процессе, который начался в среду, 19 мая, в Пресненском суде. Защита подсудимого, со своей стороны, обвиняет истцов в «бурном пиаре» и «несоразмерных амбициях» — потерпевшая попросила суд о компенсации 10 млн рублей морального вреда. Сам блогер перед моделью извинился. Практику треш-стримов, построенных на похоти и жестокости, пора прекращать, но механизмов для этого недостаточно, считают эксперты. В Госдуме «Известиям» заявили о необходимости введения цифрового кодекса в интернете.

«Показал топчик»

В среду, 19 мая, в Пресненском районном суде рассматривали уголовное дело YouTube-блогера Андрея Бурима, известного аудитории соцсетей как Mellstroy. Его привлекли к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ («Побои»). Во время стрима он избил одну из своих гостей, модель Алену Ефремову.

Адвокат блогера Вадим Туров уверен, что дело с самого начала разворачивалось как крупное пиар-шоу, затеянное ради денег и привлечения подписчиков в соцсетях. Неслучайно сразу после инцидента Алена принялась ходить по всем телевизионным ток-шоу и раскручивать эту историю в Instagram, поделился он с «Известиями».

— Андрей уже успел 10 раз раскаяться, раза три из них — на камеру, и в ходе процесса он еще раз попросит у Алены прощения. До начала суда он предложил ей миллион рублей в качестве моральной компенсации, хотел пойти на мировую. Но она запросила 10 млн. Эта сумма ни с чем не соизмерима — в судебной практике даже за причинение смерти такие компенсации никогда не запрашивались , — рассказал адвокат.

Стрим без правил_1 Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) избивает Алену Ефремову во время стрима Фото: соцсети

Андрей Бурим популярен среди пользователей видеохостинга треш-стримами, построенными на нецензурной брани, драках, моральном унижении и сексуальных провокациях, которые набирали миллионы просмотров в интернете. Всё это Mellstroy транслировал в прямом эфире с вечеринок, которые устраивал в роскошных апартаментах «Москва-Сити». Особо отличившимся в своем «нестандартном» поведении гостям блогер давал деньги — это видно на записях.

Во время одного из стримов к нему подсела модель Алена Ефремова. Девушка предложила ему раздеться и показать свое тело.

— Покажи мне, что ты топчик (топ-блогер. — «Известия»), не на словах, а на деле! — сказала Алена Андрею.

В ответ звезда YouTube схватил девушку за шею и несколько раз ударил ее головой об стол. Эти кадры разлетелись по всему интернету. Никто из гостей за пострадавшую не вступился.

«Унижала перед зрителями»

В суде девушка заявила, что потратила на лечение 22 тыс. рублей. Андрей Бурим послал ей 100 тыс. по месту ее прописки в Челябинске, сообщил адвокат ответчика. В деле нет вреда здоровью и нет уголовного состава, Андрей ударил Алену не из хулиганских побуждений, а потому, что был в состоянии аффекта, настаивает защитник.

— Вы видели только пять минут ролика, а стрим шел несколько часов. И всё это время Алена унижала его перед зрителями, это доказала проведенная нами психолого-лингвистическая экспертиза. Сегодня мы представили ее в суде. По нашим данным, с этой целью Алена Ефремова и пришла на стрим к Андрею — чтобы спровоцировать популярного блогера и заработать на этом дивиденды, — описал свою версию событий Вадим Туров.

Стрим без правил_2 Алена Ефремова с заявлением в полицию Фото: соцсети

Поскольку в деле нет хулиганского мотива, а есть аффект, его необходимо переквалифицировать на аналогичную статью административного кодекса, наказание по которой не предусматривает реального лишения свободы, а только штраф и обязательные работы, говорит адвокат.

Сам Андрей Бурим в первые дни процесса утверждал, что не понимает, о чем идет речь. Но к последнему заседанию стал вести себя сдержаннее, хотя в выражениях по-прежнему не стеснялся. Перед началом процесса он пожаловался журналистам на бедность. Его аккаунты в соцсетях заблокировал Роскомнадзор, а сам он потерял деньги и подписчиков.

— Мне даже пришлось разыграть мои «ролексы», чтобы хватило на еду, — заявил Mellstroy.

До этого блогер уже привлекался к уголовной ответственности за распространение порнографии в интернете, однако дело было прекращено.

И 10 млн мало

Защита истца обвинения в пиаре отвергает вместе с тезисом об отсутствии хулиганских побуждений. Блогер хорошо отдавал себе отчет в том, что находится перед 100-тысячной аудиторией, он бил Алену именно на публику, а это и есть хулиганство, заявил «Известиям» адвокат девушки Антон Жаров.

После побоев у Алены было сотрясение мозга и ряд других повреждений, которые могли потянуть на более тяжкую ст. 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести»). Однако из-за позднего обращения девушки к врачу медицинских документов на этот состав не хватило, сказал адвокат.

Стрим без правил_3 Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), обвиняемый в нанесении побоев девушке, у здания Пресненского районного суда Москвы, где в отношении него проходит рассмотрение уголовного дела Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Экспертиза, которую представила в суде защита блогера, чтобы доказать его подверженность аффекту, не выдерживает критики, считает Антон Жаров. В отличие от заключения государственных экспертов, которые обнаружили, что Андрей Бурим употребляет легкие наркотики, в частности марихуану.

— Я считаю, что лишение свободы на два года станет для него адекватным наказанием. Избить хрупкую девушку на глазах у огромной аудитории — что еще более противоправного и общественно опасного нужно сделать, чтобы дать суду основания применить этот срок? — сказал адвокат.

Сумму компенсации в 10 млн он считает обоснованной.

— Я считаю, моя подзащитная еще мало просит, — заявил «Известиям» Антон Жаров.

Наследники гладиаторов

Одной из возможных причин вошедших в моду избиений и даже смерти в прямом эфире (как у блогера Reeflay, который снял на камеру смерть своей девушки) завкафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский считает растущую напряженность в обществе. Люди срываются по поводу и без просто потому, что у них плохо идут дела, но поступок блогера это всё равно не оправдывает, считает собеседник «Известий».

— Человек избил девушку, он должен понести наказание. Роскомнадзор для того и существует, чтобы быстро реагировать на спорный контент и при необходимости его блокировать. Я не хотел бы вносить свой вклад в запретительные меры, но экстремистских стримов с мордобоем в интернете быть не должно , — заметил эксперт.

Стрим без правил_4 Слева — блогер Андрей Бурим (Mellstroy), обвиняемый в нанесении побоев девушке, во время рассмотрения в отношении него уголовного дела в Пресненском районном суде Москвы Фото: РИА Новости/Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Есть что-то низменное в человеческой природе, что позволяет людям получать удовольствие от сцен жестокости, полагает психолог Сергей Ениколопов. Именно поэтому в Древнем Риме существовали гладиаторские бои, а смертная казнь до определенного момента была публичной. Сегодня эту нишу стали занимать треш-стримы в интернете. Их авторы подогревают инстинкты аудитории и ее потребность в «диких зрелищах» и хорошо на этом зарабатывают, полагает психолог.

— Безусловно, государство должно ограничивать такой контент, как ограничивает, к примеру, распространение порнографии. Человек, который бьет девушку в прямом эфире, должен быть наказан , — высказал он свое мнение «Известиям».

Если для быстрого реагирования Роскомнадзору не хватает полномочий и нужен дополнительный нормативный акт, то его нужно разработать и принять, подчеркнул Валерий Конявский.

Вопросы морали

Если контент балансирует на грани закона, он не будет считаться запретным при условии отсутствия заявления потерпевших, пояснил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Роскомнадзор — не Министерство культуры, он может блокировать только контент, который переходит границы Уголовного кодекса, как это произошло с избиением одной девушки или смертью другой. Здесь всё сразу ясно — один стример уже получил свой срок, другого судят. Всё остальное — это больше к вопросам морали , которые должны регулироваться пользовательским соглашением хостингов и соцсетей с подписчиками, — сказал депутат.

Госдума уже приняла закон, который требует от соцсетей ограничения незаконного контента. Однако не все его выполняют, подчеркнул парламентарий. У Роскомнадзора есть механизмы влияния на это, среди них замедление трафика, штрафы и крайняя мера — блокировка, но все эти инструменты еще не вполне опробованы на практике, утверждает Андрей Свинцов.

Стрим без правил_5 Блогер Стас Решетников (Reeflay) в Раменском суде Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Что касается треш-стримов, стоит разработать закон о цифровом кодексе, который обяжет соцсети самим определять границы допустимого контента, считает депутат. Пока, по его словам, такой закон не разрабатывается.

В Роскомнадзоре также уверены в необходимости совершенствования российского законодательства с целью противодействия так называемым треш-стримам , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Решение вопроса там видят в объединении усилий государства и интернет-сообщества.