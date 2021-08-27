На месте взрывов в Кабуле усилили меры безопасности

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) усиливают меры безопасности на месте взрывов в аэропорту афганского Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Талибан» усиливает меры безопасности на месте взрывов в аэропорту Кабула и усиливает инспекции с привлечением прессы», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

26 августа у аэропорта Кабула прозвучало несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщили о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

В результате случившегося, по последним данным, погибли 110 человек, десятки пострадали. Среди жертв есть американские военнослужащие.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Уже в пятницу СМИ сообщили о стрельбе у ворот кабульского аэропорта, но никаких подробностей не приводилось.