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Фальков объяснил рекомендации по допуску непривитых от COVID-19 студентов

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Российские высшие учебные заведения не могут не допустить к занятиям непривитых от коронавируса студентов, заявил 27 августа министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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«Независимо от того, вакцинированы студенты или нет, они имеют право на равный доступ к инфраструктуре в широком смысле этого слова. Но мы рекомендовали вузам при этом вести широкую разъяснительную работу, с тем чтобы студенты знали обо всех преимуществах вакцинирования», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Министр пояснил, что из выпущенных ранее Минобрнауки рекомендаций для вузов не следовало, что непривитых от коронавируса студентов не допустят к занятиям или в общежитие.

«Там была одна норма, касающаяся раздельной сдачи экзаменов, но она была написана в начале июля и во многом обусловлена той ситуацией, в которой московские вузы находились тогда», — указал Фальков.

Эта норма «перекочевала» в рекомендации, поэтому и могла вызвать «превратное истолкование» в том числе и других рекомендаций министерства, подчеркнул глава ведомства.

Речь идет о рекомендациях, которые Минобрнауки РФ направило в вузы в начале августа. В них допускался перевод студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенном COVID-19 или медицинском отводе при заселении в общежитие. Позднее сообщалось, что эти рекомендации будут обсуждаться дополнительно.

20 августа Фальков рассказал о противоэпидемических мерах для вузов в новом учебном году. Он также заявил, что решение о вакцинации преподавателей в вузах будет приниматься на уровне регионов.

17 августа Фальков указал, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Глава Минобрнауки также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

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