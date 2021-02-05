Соблюдая меры безопасности: студенты возвращаются в университеты

С 8 февраля российские студенты вернутся к очной форме обучения. В конце января соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, а 5 февраля к нему присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно указу столичного градоначальника, с понедельника учащиеся московских вузов смогут посещать занятия . О том, как пройдет возвращение к учебному процессу — в материале «Известий».

Студентов вернут в университеты

С начала следующей недели студенты столичных вузов вернутся к очной форме обучения, а их транспортные карты будут разблокированы . Соответствующий указ 5 февраля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования. (...) Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт , — говорится в документе.

Соблюдая меры безопасности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По распоряжению Собянина московские студенты находились на дистанционном обучении с 10 ноября 2020 г. из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Такое же решение было принято властями Санкт-Петербурга и нескольких регионов страны.

Не только Москва

Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, с 8 февраля к очному обучению возвращаются и студенты других российских вузов. Соответствующий приказ в конце января подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

— Документ предписывает руководителям учебных заведений, подведомственных Минобрнауки, организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе , — рассказали в пресс-службе министерства.

Соблюдая меры безопасности Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

При этом всем вузам необходимо предпринять меры профилактики, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором. В частности, они обязаны обеспечить соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, контроль температуры всех сотрудников и студентов, входящих в помещение, а также проветривание аудиторий во время перерывов. Учебным заведениям запрещается допускать к занятиям людей с признаками инфекционных заболеваний.

— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса , — добавили в ведомстве.

В гибридной форме

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки (МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ), также порекомендовали вернуться к очной системе обучения, учитывая стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.

В МГУ пока планируют придерживаться смешанной формы, при которой некоторые студенты продолжат обучаться удаленно.

- При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года (...) предусмотреть возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий, — говорится в указе ректора Виктора Садовничего.

Согласно документу, дистанционно будут проводиться занятия в группах для иностранцев, студентов вечернего и заочного отделения, а также лекционные курсы. Остальным порекомендовали строго соблюдать меры профилактики: закреплять аудитории за группами и сокращать общение разных групп во время перерывов, применять шахматную рассадку в аудиториях и организовывать посменное обучение студентов, используя вечернее время.

В СПбГУ занятия в гибридном формате, сочетающем традиционные аудиторные и дистанционные занятия, проводятся с начала учебного года.

Соблюдая меры безопасности Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Очное обучение в начале семестра (до 28 февраля) по большинству направлений планируется в формате с применением информационно-коммуникационных технологий. При изменении эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге будет приниматься решение относительно возможности аудиторного формата занятий, — рассказали «Известиям» в пресс-службе вуза.

Программы медицинской и творческой направленности с 11 февраля будут проводиться в смешанном формате очного обучения, в дальнейшем к ним присоединятся остальные направления, добавили в СПбГУ.

В свою очередь, Высшая школа экономики решила выйти с дистанта только с 29 марта , рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы вуза Дмитрий Соколов.

При принятии решения руководство ВШЭ учитывало мнение самих студентов. Студсоветы разных факультетов провели опросы, и больше половины участников проголосовали за продолжение дистанционного формата до конца второго учебного модуля.

С соблюдением мер безопасности

О решении сохранить смешанную форму обучения «Известиям» сообщили и в РУДН. Студенты вернутся в аудитории с 8 февраля, но часть занятий останется в онлайн-формате – например, потоковые лекции и дисциплины, которые читают преподаватели старше 65 лет.

— Учебные помещения будут заполнены максимум на 50% — для этого университет будет работать в 2-3 смены. В основном, бакалавры будут учиться с утра, а магистры — после обеда, — рассказал ректор РУДН Олег Ястребов.

По его словам, каждый факультет уже подготовил расписание с указанием, какие предметы будут в очном формате, а какие можно оставить «в цифре» . Например, в Медицинском институте в офлайне будут все клинические практические занятия и такие дисциплины, как «Гистология», «Фармацевтическая химия», «Кариесология». Студенты Аграрно-технологического института будут приезжать на «Анатомию животных», «Рисунок и живопись в ландшафтной архитектуре» и похожие предметы. В лабораториях физмата будут практиковаться химики и физики. Есть и программы, которые максимально останутся в онлайне – например, связанные с подготовкой IT-специалистов.

Соблюдая меры безопасности Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— При необходимости студенты могут продолжить учиться в дистанционном формате — для этого нужно будет написать заявление и указать причины . В режиме реального времени будут заниматься и иностранцы, которые не смогут вернуться из-за закрытых границ. Необходимые практикумы они смогут пройти позже, — добавил Ястребов.

В МГТУ им Н. Э. и НИТУ «МИСиС» сообщили о возобновлении аудиторных занятий с 8 февраля, при которых будут строго соблюдаться требования к обеспечению эпидемиологической безопасности.

В частности, все общественные помещения вузов будут оборудованы аэраторами — очистителями воздуха, на входах установят цифровые термометры для бесконтактного измерения температуры и автоматические диспенсеры с дезинфицирующими средствами для рук.