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В «Векторе» заявили о разработке универсальных антител ко всем штаммам COVID-19

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В России разрабатываются антитела, способные нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Их можно будет использовать для лечения инфекции, а также экстренной профилактики заболевания. Об этом рассказал 24 августа руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Таким образом он оценил открытие исследователей из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе. Специалисты обнаружили антитело, способное противостоять всем известным штаммам коронавируса.

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«Подобные антитела разрабатываются и в нашей стране, и в этом процессе участвуют сразу несколько институтов. Но эти антитела используются для лечения и для экстренной профилактики. Они не заменяют вакцину», — пояснил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам Семенова, это работает, когда человек уже заразился.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге также отметил, что существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта».

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов 24 августа заявил, что вакцина «КовиВак» от коронавируса будет изменена под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта». «КовиВак» является цельновирионной инактивированной вакциной от коронавируса, она базируется на основе целого «убитого» коронавируса, а не его фрагментов.

Кроме того, 22 августа директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты учреждения подготовили заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления «Спутника V». Однако пока такой необходимости нет, добавил Гинцбург.

Президент России Владимир Путин в тот же день назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России с 18 января продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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