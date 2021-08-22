Центр имени Гамалеи сделал заготовки на случай обновления «Спутника V»

Специалисты Центра им. Гамалеи подготовили заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления российской вакцины «Спутник V», однако пока такой необходимости нет. Об этом заявил в воскресенье, 22 августа, директор учреждения Александр Гинцбург.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать, то мы к этому готовы. Хотя сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — сказал он в беседе с ТАСС.

19 августа Гинцбург сообщал, что ученым центра удалось разработать вариант вакцины «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Вместе с этим он призвал не спешить судить об ее эффективности.

Вместе с этим ранее, 11 августа, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

Как сообщалось по состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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