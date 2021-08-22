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Центр имени Гамалеи сделал заготовки на случай обновления «Спутника V»

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Специалисты Центра им. Гамалеи подготовили заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления российской вакцины «Спутник V», однако пока такой необходимости нет. Об этом заявил в воскресенье, 22 августа, директор учреждения Александр Гинцбург.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать, то мы к этому готовы. Хотя сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — сказал он в беседе с ТАСС.

19 августа Гинцбург сообщал, что ученым центра удалось разработать вариант вакцины «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Вместе с этим он призвал не спешить судить об ее эффективности.

Вместе с этим ранее, 11 августа, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

Как сообщалось по состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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