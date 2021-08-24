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В «Векторе» указали на эффективность российских вакцин против штамма «Дельта»

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Существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта». Об этом во вторник, 24 августа, заявил руководитель филиала научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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Он подчеркнул, что новые мутации вируса продолжают появляться и вакцины в соответствии с их видоизменениями модернизируются, но только тогда, когда инфекция меряется принципиально.

«Пока существующие российские вакцины вполне эффективно защищают и от «Дельта»-варианта. По крайней мере они значительно снижают, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания, и они предотвращают самый страшный исход коронавирусной инфекции — гибель от нее», — сказал Семенов журналистам.

Ранее в этот же день директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» от коронавируса будет изменена под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта». «КовиВак» является цельновирионной инактивированной вакциной от коронавируса, он базируется на основе целого «убитого» коронавируса, а не его фрагментов.

20 августа глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал, что вакцины от коронавируса, созданные на основе аденовирусных векторов, к которым относится также российская вакцина «Спутник V», вызывают более сильный и долгосрочной иммунный ответ против штамма «Дельта». Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием.

В России с 18 января продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в индийском штате Махараштра. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах, в том числе в России.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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