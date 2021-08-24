В «Векторе» указали на эффективность российских вакцин против штамма «Дельта»
Существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта». Об этом во вторник, 24 августа, заявил руководитель филиала научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Он подчеркнул, что новые мутации вируса продолжают появляться и вакцины в соответствии с их видоизменениями модернизируются, но только тогда, когда инфекция меряется принципиально.
«Пока существующие российские вакцины вполне эффективно защищают и от «Дельта»-варианта. По крайней мере они значительно снижают, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания, и они предотвращают самый страшный исход коронавирусной инфекции — гибель от нее», — сказал Семенов журналистам.
Ранее в этот же день директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» от коронавируса будет изменена под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта». «КовиВак» является цельновирионной инактивированной вакциной от коронавируса, он базируется на основе целого «убитого» коронавируса, а не его фрагментов.
20 августа глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал, что вакцины от коронавируса, созданные на основе аденовирусных векторов, к которым относится также российская вакцина «Спутник V», вызывают более сильный и долгосрочной иммунный ответ против штамма «Дельта». Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием.
В России с 18 января продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в индийском штате Махараштра. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах, в том числе в России.
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