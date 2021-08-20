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Гинцбург рассказал о преимуществах аденовирусных вакцин от COVID-19

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Вакцины от коронавируса, созданные на основе аденовирусных векторов, к которым относится также российская вакцина «Спутник V», вызывают более сильный и долгосрочной иммунный ответ против индийского штамма «Дельта». Об этом 20 августа заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов»,— приводит его словам пресс-служба центра.

По его словам, всё это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, что позволяет «Спутнику V» нейтрализовать также новые штаммы COVID-19, включая индийский вариант «Дельта».

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. По его словам, формирование коллективного иммунитета в стране «идет неплохо».

19 августа сообщалось, что в Центре имени Гамалеи Минздрава России удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Как рассказал Гинцбург, еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

По его словам, еще неясно, будет ли она лучше существующих препаратов против «Дельта»-штамма.

При этом накануне главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». По ее словам, вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта «Дельта».

Ранее, 11 августа, сообщалось, что опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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