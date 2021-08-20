Гинцбург рассказал о преимуществах аденовирусных вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса, созданные на основе аденовирусных векторов, к которым относится также российская вакцина «Спутник V», вызывают более сильный и долгосрочной иммунный ответ против индийского штамма «Дельта». Об этом 20 августа заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов»,— приводит его словам пресс-служба центра.

По его словам, всё это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, что позволяет «Спутнику V» нейтрализовать также новые штаммы COVID-19, включая индийский вариант «Дельта».

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. По его словам, формирование коллективного иммунитета в стране «идет неплохо».

19 августа сообщалось, что в Центре имени Гамалеи Минздрава России удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Как рассказал Гинцбург, еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

По его словам, еще неясно, будет ли она лучше существующих препаратов против «Дельта»-штамма.

При этом накануне главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». По ее словам, вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта «Дельта».

Ранее, 11 августа, сообщалось, что опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.