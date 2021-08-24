Вакцину от COVID-19 «КовиВак» изменят под новые штаммы

Вакцина «КовиВак» от коронавируса будет изменена под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта», заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

На вопрос журналиста телеканала «Россия 24», будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса, Ишмухаметов ответил: «Да, безусловно».

Он также уточнил, что для этого специалисты центра уже выделили коронавирус штамма «Дельта».

«КовиВак» является однокомпонентной инактивированной вакциной от коронавируса. Как отметил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский, потенциально инактивированная вакцина имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными (на основе безопасного вируса, активирующего иммунный ответ, примером является «Спутник V»), что в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.

20 августа стало известно, что центр имени Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров по одобрению использования своей вакцины в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки. В тот же день сообщалось, что производители «КовиВака» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее.

Вакцина была зарегистрирована в феврале и поступила в гражданский оборот в марте. Помимо нее, в России зарегистрированы еще три вакцины от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в стране и мире вакциной от СOVID-19, и «Спутник Лайт» — обе от центра имени Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор».

Мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в индийском штате Махараштра. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах, в том числе в России.

В России масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в январе.

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