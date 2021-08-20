Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жителя Иркутска задержали за продажу поддельных COVID-сертификатов
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
В Крыму призвали Зеленского перестать «рычать» на жителей полуострова
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 20 августа
Мир
Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию
Мир
Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей
Армия
Разработчик рассказал о проекте самолета-носителя дронов на базе Ил-76
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Общество
Московские МФЦ снова заработали без предварительной записи
Сюжет:

Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство.

Ранее, 7 июля, глава разработавшего препарат центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма коронавируса «Дельта».

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о производстве в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В РФПИ отметили, что соглашение фонда и компаний стало первым трехсторонним договором для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.

Разработанная Центром имени Чумакова «КовиВак» является третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса, дата ее регистрации — 20 февраля. Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021