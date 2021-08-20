Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее

Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство.

Ранее, 7 июля, глава разработавшего препарат центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма коронавируса «Дельта».

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о производстве в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В РФПИ отметили, что соглашение фонда и компаний стало первым трехсторонним договором для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.

Разработанная Центром имени Чумакова «КовиВак» является третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса, дата ее регистрации — 20 февраля. Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

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