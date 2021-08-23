Ученые нашли защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

Ученые обнаружили антитело, способное противостоять всем известным штаммам коронавируса. Открытие сделали исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе.

Согласно материалу, опубликованному на официальном портале вуза 20 августа, сначала эксперты изучили 43 образца антител и оценили их способность предотвращать заражение вариантом SARS-CoV-2.

Затем они отобрали девять наиболее сопротивляющихся вирусу частиц и протестировали их на грызунах, а уже после этого отобрали самые эффективные.

В итоге ученые выяснили, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, в том числе «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут противостоять редким мутациям. Как объяснили специалисты, вышеуказанные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

«Это антитело обладает одновременно как высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (что означает, что оно работает против всех вариантов)», — сказал старший автор исследования Майкл С. Даймонд.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 23 августа оценил вероятность появления штаммов коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител. По его словам, этого может и не произойти, так как всё зависит от скорости глобальной вакцинации и темпов формирования коллективного иммунитета, а также от темпов мутаций вируса.

29 июля профессор Института иммунологии Ля-Хойи, доктор Шейн Кротти высказал мнение, что появление нового штамма коронавируса, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно. Вместе с этим он обратил внимание на опасность, свойственную индийскому штамму «Дельта», а именно скорость его распространения, что вызывает определенные трудности в противостоянии инфекции.