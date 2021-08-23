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Иммунолог оценил вероятность появления неуязвимых штаммов коронавируса

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил вероятность появления штаммов коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител. На эту тему он высказался в беседе с «Москвой 24» в понедельник, 23 августа.

На штамм впереди: чем опасен вариант коронавируса «Дельта плюс»
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«Не факт, что так будет. Здесь все зависит от скорости глобальной вакцинации, темпов формирования коллективного иммунитета и темпов мутаций вируса», — сказал специалист.

Таким образом он прокомментировал прогноз профессора Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Регги. По его мнению, неуязвимые штаммы могут появиться из-за неизбежной мутации штаммов «Бета», «Гамма» и «Дельта».

Крючков не исключил, что в «Дельта»-линии может образоваться вариант, который будет обладать лучшими способностями уходить от специфического иммунитета, однако это только предположение. Он также напомнил, что уже сейчас ведется адаптация вакцин к различным штаммам коронавируса.

Иммунолог считает, что для снижения рисков возникновения более опасных штаммов нужно достичь 80–85% прошедших вакцинацию и переболевших людей.

29 июля профессор Института иммунологии Ля-Хойи, доктор Шейн Кротти высказал мнение, что появление нового штамма коронавируса, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно. Вместе с этим он обратил внимание на опасность, свойственную индийскому штамму «Дельта», а именно скорость его распространения, что вызывает определенные трудности в противостоянии инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 19 августа рассказал, что учреждению удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Однако еще рано говорить о степени эффективности такого препарата, отметил ученый.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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