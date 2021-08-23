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Хуснуллин заявил об отсутствии острого дефицита воды в Крыму

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Острый дефицит воды в Крыму удалось снять за счет бурения скважин. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«За короткий срок пробурили дополнительные скважины, нашли дополнительно воду и острый дефицит воды сняли. Второй блок — мы продолжаем искать дополнительные источники, где можно еще воду взять», — заявил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что скважину на Бештерек-Зуйском водозаборе подключили в начале 2021 года. Сообщалось, что она даст Симферополю дополнительно 22 тыс. кубометров воды в сутки. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей.

30 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бесперебойное водоснабжение жителей республики гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 июля сообщил, что правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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