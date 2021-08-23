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Байден назвал условие для введения санкций против талибов

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Президент США Джо Байден заявил, что решение о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) будет зависеть от поведения талибов.

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Трансляцию выступления американского лидера с речью о ситуации в аэропорту Кабула вел в воскресенье, 22 августа, YouTube-канал Белого дома.

«Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников «Талибана». — Ред.)», — прокомментировал Байден вопрос журналиста о санкциях против боевиков.

Кроме того, глава американской администрации заметил, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и «пока что в целом соблюдало» обещание не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

«Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», — заключил Байден.

22 августа стало известно, что представители движения «Талибан» вновь взяли контроль над районами Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления. Кроме того, сообщалось, что талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.

Ранее в этот день сообщалось, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

В тот же день посольство РФ в Кабуле призвало россиян сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа. Заявку на эвакуацию подали 400 афганцев с российским гражданством.

15 августа боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу — Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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