Талибы отвоевали три района в провинции Баглан в Афганистане

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления. Об этом сообщил в воскресенье, 22 августа, «РИА Новости» местный журналист, пожелавший остаться анонимным.

«Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления», — уточнил он.

В воскресенье, 22 августа, талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию. Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.

Теперь движение контролирует большую часть территории Афганистана, а также наземные пограничные переходы. Граждан Афганистана и других стран, а также работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через аэропорт в Кабуле, который контролируют военнослужащие США и стран НАТО.

20 августа силы сопротивления талибам взяли под контроль три района в провинции Баглан в Афганистане.

19 августа бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

В этот же день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

15 августа боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу — Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.