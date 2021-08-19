Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в четверг, 19 августа, заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) по будущему Афганистана, но готов это сделать.

«Лично я не вступал в диалог. Наши сотрудники в Афганистане поддерживают тесный контакт с «Талибаном»… Я готов говорить с (движением) сам, как только станет понятно, с кем мне говорить и по какому поводу», — сказал он журналистам.

Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами».

Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

Также, по словам генсека, ООН не обладает необходимыми возможностями для того, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула.

«Я не думаю, что у нас есть возможности, чтобы управлять аэропортом. Мы можем, очевидно, сотрудничать со всеми сторонами, если наше присутствие считают полезным, но полагать, что ООН может управлять аэропортом в нынешних обстоятельствах, нереалистично», — сказал он.

Днем ранее Антониу Гутерриш поблагодарил власти Катара за посредничество между афганским правительством и «Талибаном», а также выразил надежду на мирный переход власти в стране.

16 августа Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

Гутерриш обратил внимание на то, что ситуация в Афганистане вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома. Также он указал, что боевики террористического движения «Талибан» должны проявить сдержанность для спасения людей в стране, и попросил все стороны в Афганистане обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.