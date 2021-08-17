Генсек ООН выразил надежду на мирный переход власти в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил власти Катара за посредничество между афганским правительством и «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также выразил надежду на мирный переход власти в стране. Об этом 17 августа сообщается на сайте организации.

Отмечается, что ранее во вторник Гуттериш провел переговоры с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в рамках которых выразил признательность Дохе «за усилия по развитию диалога» между конфликтующими сторонами в Афганистане.

«Генеральный секретарь надеется, что эти усилия приведут к инклюзивному и мирному переходу власти», — сказано в тексте.

Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что талибы должны быть привлечены к ответственности за нарушение соглашения, подписанного в Дохе.

В феврале на церемонии в Катаре американские власти и «Талибан» подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы, в свою очередь, пообещали вывести войска.

В начале мая США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск из региона. Планируется, что операция завершится до конца августа.

На фоне ухода американских военнослужащих из Афганистана ситуация в регионе накалилась, боевики движения «Талибан» в ходе наступления заняли ключевые провинции страны, а 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец.

Сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню».