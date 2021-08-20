Силы сопротивления талибам взяли под контроль три района в Афганистане

Силы сопротивления боевикам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль три района в провинции Баглан в Афганистане. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил глава минобороны бывшей администрации страны Бисмилла Хан Мохаммади.

«Сопротивление террористам «Талибана» — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё еще живо», — написал генерал в своем Twitter.

15 августа боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу — Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток. Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В тот же день Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

Талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях на следующий день.

При этом 19 августа бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

В этот же день Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.