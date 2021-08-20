Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Мир
Путин попросил Меркель убедить Киев выполнять обязательства по Донбассу
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Туризм
Туроператоры назвали причины снижения цен на отдых в Доминикане
Мир
В Афганистане появится новая конституция
Мир
Посол России в Германии оценил переговоры Путина и Меркель
Общество
Пропавшую три дня назад годовалую девочку под Смоленском нашли живой
Политика
Путин прокомментировал прошедшие переговоры с Меркель
Мир
На Украине завершили расследование дел в отношении Медведчука и Козака
Сюжет:

Силы сопротивления талибам взяли под контроль три района в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы сопротивления боевикам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль три района в провинции Баглан в Афганистане. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил глава минобороны бывшей администрации страны Бисмилла Хан Мохаммади.

Растрата доверия: как уход из Кабула оценили союзники США
И почему параллели с Тайбэем неуместны, а Киеву, Тбилиси или Кишиневу стоит задуматься

«Сопротивление террористам «Талибана» — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё еще живо», — написал генерал в своем Twitter.

15 августа боевики «Талибана» вошли в афганскую столицу — Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток. Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В тот же день Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

Талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях на следующий день.

При этом 19 августа бойцы сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

В этот же день Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021