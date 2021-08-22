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Олимпийская чемпионка решила отказаться от гражданства Украины

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Украинская фигуристка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины. Об этом олимпийская чемпионка 1994 года сообщила в воскресенье, 22 августа, в своем аккаунте в Instagram.

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«Я делаю это. Я так взволнована. Пора, слава богу за всё. Спасибо. Я больше ничего никому не доказываю. Нет — так нет, головой в бортик без меня <...>. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл.

Также 43-летняя уроженка Днепра призналась, что очень взволнована этим событием.

В другой публикации спортсменка обратила внимание на то, что ее не пригласили на празднование 30-летия независимости Украины.

«Чего вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чем вопрос. А то, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, так я уже давно не летаю в облаках. Всё равно спасибо», — отметила Баюл.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она взяла золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живет в США.

В начале августа украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

13 августа стало известно, что минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Могучих якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 16 августа предположил, что украинская легкоатлетка может уехать из страны из-за давления.

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