На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле в социальных сетях после фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций. Об этом в пятницу, 13 августа, она сообщила на своей странице в Facebook.

Магучих обнялась и сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золото, а украинка взяла бронзу. Однако на родине Магучих затравили за этот снимок, а в минобороны Украины заявили, что проведут со спортсменкой беседу.

«Мы встретились… Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР (Олимпийский комитет России. —Ред.) — это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», — написала Маляр.

Накануне Магучих прокомментировала сложившуюся ситуацию, рассказав, что после соревнований все традиционно поздравили друг друга и в этом нет ее никакой политической позиции. Вместе с этим спортсменка не отрицает того, что «между Украиной и Россией идет война». Легкоатлетка также заявила об уважении к украинским воинам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 августа осудила реакцию украинских пользователей Сети. Дипломат добавила, что российские спортсмены «показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова называла поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.