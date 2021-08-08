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Захарова назвала врагами Украины осудивших Магучих за фото с Ласицкене
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Захарова назвала врагами Украины осудивших Магучих за фото с Ласицкене

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила реакцию украинских пользователей Сети, затравивших спортсменку Ярославу Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.

Магучих обнялась и сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, которые прошли накануне. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. Однако на родине Магучих затравили за этот снимок, а в минобороны Украины заявили, что проведут со спортсменкой беседу. В ведомстве добавили, что подобные снимки могут быть использованы «врагом».

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«Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале 8 августа.

Дипломат добавила, что российские спортсмены «показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, назвала поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отметила, что люди, затравившие украинскую спортсменку за фотографию, «недалекие». По словам Хоркиной, всегда хочется, чтобы спортивные события оставались вне политики.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

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