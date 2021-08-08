Хоркина осудила травлю украинки Магучих за фото с Ласицкене

Люди, затравившие украинскую спортсменку Ярославу Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, «недалекие». Об этом заявила российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

По ее словам, всегда хочется, чтобы спортивные события оставались вне политики.

«Пусть на международных спортивных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, кто мастерски выше, кто профессиональнее», — отметила спортсменка.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, назвала поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

Магучих обнялась и сделала фотографию с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, которые прошли накануне. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. Однако украинские пользователи Сети затравили соотечественницу за этот снимок.

В минобороны Украины заявили, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство намерено провести со спортсменкой беседу.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.