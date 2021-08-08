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Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене

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Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

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Снимок был сделан 7 августа. Ласицкене и Магучих, завернутые в знамена своих команд, обнялись после того, как россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. При этом, так как россиянам запрещено выступать под флагом своей страны, Ласицкене несла флаг Олимпийского комитета России.

После этого некоторые украинские СМИ, а также националисты в соцсетях отметили, что Ласицкене, которая представляет школу ЦСКА, имеет воинское звание капитана, а Магучих является сержантом ВСУ. После этого в Сети на украинскую спортсменку посыпались оскорбления и упреки от радикалов.

Так, один из негативно настроенных украинских пользователей в комментариях в Facebook легкоатлетки язвительно указал, что сержант ВСУ обнимается «с гражданами агрессора», и спросил, не печет ли у легкоатлетки в руках флаг.

«Позор — военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! <...> Это не представительница Украины, это стыд Украины», — заявил еще один комментатор.

В то же время многие пользователи поздравили спортсменку с олимпийской наградой.

4 августа состоялся финал дуэтов на Олимпиаде в Токио по синхронному плаванию. Золото взяли российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, а второе место заняли спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Третьими стали украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук. При этом последних во время церемонии награждения представили как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР). Ошибку допустил диктор, а после возникшей паузы исправил ошибку.

Федина и Савчук в свою очередь заявили, что у них хорошие отношения с россиянками, и указали, что спорт находится вне политики.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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