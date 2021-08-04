Синхронисток с Украины на церемонии награждения ОИ перепутали с россиянками

Синхронисток с Украины Марту Федину и Анастасию Савчук, которые заняли третье место в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, во врем церемонии награждения представили как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР).

Ошибку допустил диктор, а после возникшей паузы исправил ошибку.

Финал соревнований состоялся ранее в среду, 4 августа. Золотую награду завоевали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, а второе место заняли спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь.

Федина и Савчук, в свою очередь, заявили, что у них хорошие отношения с россиянками и указали, что спорт находится вне политики.

«Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью», — цитирует Савчук «Спорт Экспресс».

Федина же указала, что Ромашина и Колесниченко очень хорошо с ними общаются и назвала их «лучшими подружками».

«Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас всё очень мило и по-доброму», — подчеркнула украинская спортсменка.

При этом ошибка с представлением спортсменок на ОИ является уже не единственной со стороны персонала Игр. Так, 2 августа в ходе квалификации произвольной программы дуэта Ромашина–Колесниченко, показавших лучший результат, включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на диджея, который включил им неправильную музыку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.