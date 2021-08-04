Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Общество
Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Общество
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Общество
Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей в Москве студентки
Мир
Израиль обвинил иранских военных в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Общество
В ЗАГСе разъяснили правила регистрации брака на дому и в больнице
Сюжет:

Синхронисток с Украины на церемонии награждения ОИ перепутали с россиянками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синхронисток с Украины Марту Федину и Анастасию Савчук, которые заняли третье место в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, во врем церемонии награждения представили как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР).

«Думал, что в греко-римской борьбе у нас будет пять золотых медалей»
Олимпийский чемпион Муса Евлоев — о победе в Токио, тяжелых тренировках и вере в себя

Ошибку допустил диктор, а после возникшей паузы исправил ошибку.

Финал соревнований состоялся ранее в среду, 4 августа. Золотую награду завоевали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, а второе место заняли спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь.

Федина и Савчук, в свою очередь, заявили, что у них хорошие отношения с россиянками и указали, что спорт находится вне политики.

«Спорт не относится к политике. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью», — цитирует Савчук «Спорт Экспресс».

Федина же указала, что Ромашина и Колесниченко очень хорошо с ними общаются и назвала их «лучшими подружками».

«Я была маленькая, когда видела их по телевизору. У нас всё очень мило и по-доброму», — подчеркнула украинская спортсменка.

При этом ошибка с представлением спортсменок на ОИ является уже не единственной со стороны персонала Игр. Так, 2 августа в ходе квалификации произвольной программы дуэта Ромашина–Колесниченко, показавших лучший результат, включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на диджея, который включил им неправильную музыку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021