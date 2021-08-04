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Российские синхронистки взяли золото в дуэтах на Олимпиаде в Токио

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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в среду, 4 августа, выиграли золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дуэтах.

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Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР). При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной.

Накануне стало известно, что по итогам двух программ, как произвольной, так и технической, россиянки показали лучший результат в квалификации.

Выступлением российских синхронисток восхитись пользователи китайской соцсети Sina Weibo. Так, один из участников сервиса отметил, что с тех пор, как узнал об этом виде спорта еще в 2004 году, «Россия всегда была лучшей».

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что россияне побеждают, несмотря на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран. Вместе с тем многие комментаторы отметили, что российские спортсмены отлично проявляют себя не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.

2 августа в ходе квалификации произвольной программы дуэта Ромашина–Колесниченко, показавших лучший результат, включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на диджея, который включил им неправильную музыку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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