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Российские синхронистки выиграли квалификацию произвольной программы на ОИ

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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 2 августа показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде в Токио.

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За выступление они получили 97,9000 балла. Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (96,2333), третьими — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).

Предварительные соревнования в технической программе пройдут во вторник, 3 августа.

Девушки выступали в купальниках с изображением балалаек вместо медведей. После санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) им сшили новую экипировку, отмечает «Спорт-Экспресс».

Россиянкам не помешало даже то, что диджей перепутал музыку для номера «Пауки» и девушкам пришлось начинать заново.

Ромашина после этого рассказала журналистам, что похожий инцидент уже был — в 2004 году в Афинах работал тот же самый диджей, когда при выступлении россиян музыка прерывалась дважды. Спортсменки заявили, что не держат на диджея зла, так как «всё идет по плану».

Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, в случае победы в Токио она станет рекордсменкой по количеству золотых медалей на Играх. Колесниченко является олимпийской чемпионкой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Накануне главный тренер сборной ОКР по плаванию Сергей Чепик заявил, что российские пловцы, завоевавшие на Олимпиаде в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, сработали на «пятерку».

Две медали высшей пробы принес команде Евгений Рылов (100 м и 200 м на спине), серебро и бронзу — Климент Колесников (100 м на спине и 100 м вольным стилем). Еще одну серебряную медаль в командной эстафете 4х200 м завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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