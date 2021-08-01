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Главный тренер оценил выступление российских пловцов на Олимпиаде в Токио

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Российские пловцы завоевали на Олимпиаде в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль и сработали на «пятерку», заявил журналистам главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

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«Всей команде ставим твердую «пятерку». 25 лет не было золотой медали, сейчас у нас их две. Плюс две серебряные и одна бронзовая. Одну бронзовую упустили в жесткой борьбе», — цитирует главного наставника российских спортсменов ТАСС.

Две медали высшей пробы принес команде Евгений Рылов (100 м и 200 м на спине). Серебро и бронза — у Климента Колесникова (100 м на спине и 100 м вольным стилем). Еще одну серебряную медаль в командной эстафете 4х200 м завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

Команда России заняла пятое место в зачете соревнований по плаванию на Олимпиаде в Токио. Первое место — у американских спортсменов (11–10–9), на втором — австралийцы (9–3–8), третье принадлежит британцам (4–3–1).

Всего на Олимпийских играх в Токио в плавании было разыграно 36 комплектов наград.

В воскресенье олимпийский призер Климент Колесников заявил, что российским пловцам в комбинированной эстафете на Играх в Токио не хватило удачи. Он обратил внимание на тот факт, что россияне разделили сотые доли секунды, что делает проигрыш в разы обиднее.

Накануне Колесников и Морозов не смогли выйти в финал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем. Колесников занял четвертое место, а Морозов финишировал восьмым.

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