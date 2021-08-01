Прямой эфир
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Общество
Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх
Наука
Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного
Спорт
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг
Мир
Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street
Общество
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России
Сюжет:

Колесников объяснил четвертое место в комбинированной эстафете на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским пловцам в комбинированной эстафете на летних Олимпийских играх в Токио не хватило удачи. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил олимпийский призер Климент Колесников.

Первый десяток: Рылов и Бацарашкина стали двукратными олимпийскими чемпионами
Российские спортсмены завоевали медали в плавании, стрельбе из пистолета и лука, а впереди — русский финал в теннисе

Он обратил внимание на тот факт, что россияне разделили сотые доли секунды, что делает проигрыш в разы обиднее.

«Конечно, обидно. Если бы мы проиграли больше секунды, то не так обидно было бы, а так опять разделили сотые. Не хватило удачи. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне», — цитирует российского спортсмена ТАСС.

Колесников добавил, что на результатах соревнования также сказалась усталость, но несмотря на этот фактор, каждый участник «выложился по полной».

«Плюс сказалась усталость. Но каждый выложился по полной, думать можем только о том, что немного не повезло. Может, я сделал небрежное касание или в поворот кто-то немного не попал. Но основное — усталость. Я уверен, что я и все ребята могли проплыть быстрее. Но на сегодня так», — поделился россиянин.

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли выйти в финал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем. Колесников занял четвертое место, а Морозов финишировал восьмым.

Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:30 мск.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м, уступив уступив Евгению Рылову на 0,02 секунды, на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021