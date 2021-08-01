Колесников объяснил четвертое место в комбинированной эстафете на ОИ

Российским пловцам в комбинированной эстафете на летних Олимпийских играх в Токио не хватило удачи. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил олимпийский призер Климент Колесников.

Он обратил внимание на тот факт, что россияне разделили сотые доли секунды, что делает проигрыш в разы обиднее.

«Конечно, обидно. Если бы мы проиграли больше секунды, то не так обидно было бы, а так опять разделили сотые. Не хватило удачи. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне», — цитирует российского спортсмена ТАСС.

Колесников добавил, что на результатах соревнования также сказалась усталость, но несмотря на этот фактор, каждый участник «выложился по полной».

«Плюс сказалась усталость. Но каждый выложился по полной, думать можем только о том, что немного не повезло. Может, я сделал небрежное касание или в поворот кто-то немного не попал. Но основное — усталость. Я уверен, что я и все ребята могли проплыть быстрее. Но на сегодня так», — поделился россиянин.

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли выйти в финал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем. Колесников занял четвертое место, а Морозов финишировал восьмым.

Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:30 мск.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м, уступив уступив Евгению Рылову на 0,02 секунды, на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.