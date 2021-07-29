Прямой эфир
Спорт
В Токио заявили о принятии необходимого комплекса мер по борьбе с жарой
Мир
Миротворцы РФ в Карабахе доставили гумпомощь 20 многодетным семьям
Мир
Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от COVID-19
Общество
Морской заяц и гигантские муравьеды могут появиться в Московском зоопарке
Мир
Байден перепутал Обаму с Трампом
Спорт
В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона Храмцова
Спорт
Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении карьеры
Общество
Пробка из-за ДТП с грузовиком на МКАД растянулась на 2 км
Сюжет:

Колесников получил бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на Играх

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио и принес нашей команде 25-ю награду. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает «Спорт-экспресс».

«Когда оставалась минута, я четко понимал, что нужно делать»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — о бое за золото и красоте своего вида спорта

Четвертое место в финале на 200-метровке брассом занял Антон Чупков. Пятой на 200-метровке баттерфляем финишировала Светлана Чимрова.

Ранее этим же днем, 29 июля, российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро на Олимпиаде по итогам соревнований парных двоек в академической гребле.

Накануне, 28 июля, российский министр спорта Олег Матыцин обратился с поздравлениями к российским пловцам по случаю получения серебряной медали на летних Олимпийских играх в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В тот же день наши спортсмены по итогам финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль. По результатам эстафеты вольным стилем золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю получения россиянином золотой медали по итогам соревнований по плаванию.

Рылов победил в Токио на дистанции 100 м на спине. Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021