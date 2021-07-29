Колесников получил бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на Играх

Российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио и принес нашей команде 25-ю награду. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает «Спорт-экспресс».

Четвертое место в финале на 200-метровке брассом занял Антон Чупков. Пятой на 200-метровке баттерфляем финишировала Светлана Чимрова.

Ранее этим же днем, 29 июля, российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро на Олимпиаде по итогам соревнований парных двоек в академической гребле.

Накануне, 28 июля, российский министр спорта Олег Матыцин обратился с поздравлениями к российским пловцам по случаю получения серебряной медали на летних Олимпийских играх в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В тот же день наши спортсмены по итогам финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль. По результатам эстафеты вольным стилем золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю получения россиянином золотой медали по итогам соревнований по плаванию.

Рылов победил в Токио на дистанции 100 м на спине. Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд.