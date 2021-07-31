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Колесников и Морозов не вышли в финал ОИ в плавании на 50 м вольным стилем

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Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли выйти в финал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем в субботу, 31 июля.

Колесников в первом полуфинале занял лишь четвертое место с результатом 21,28 секунды. Морозов в том же заплыве финишировал восьмым (22,25), сообщает RT.

Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:30 мск.

21-летний Колесников на Олимпиаде в Токио завоевал серебро на дистанции 100 м, уступив уступив Евгению Рылову на 0,02 секунды, на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.

Ранее, 29 июля, двукратный олимпийский призер, российский пловец Климент Колесников рассказал, что испытал странные ощущения в связи с отсутствием гимна и флага страны на Олимпийских играх в Токио. Как добавил спортсмен, он полностью сосредоточен на достижении результата, поэтому старается не придавать значение другим вопросам, сообщает «Спорт-Экспресс».

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