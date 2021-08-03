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В Китае восхитились российскими синхронистками на Олимпиаде

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Пользователи китайской соцсети Sina Weibo выразили свое восхищение выступлением российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио.

«Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России», — написал один из пользователей во вторник, 3 августа.

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Другой участник, Sina Weibo, отметил, что с тех пор, как узнал об этом виде спорта, еще в 2004 году, «Россия всегда была лучшей».

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что россияне побеждают, несмотря на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран.

Еще один пользователь уточнил, что «русская эстетика и правда великолепна, а хореография прекрасна».

Вместе с тем многие комментаторы отметили, что российские спортсмены отлично проявляют себя не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.

Накануне российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов. За выступление они получили 97,9000 балла. Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (96,2333), третьими — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).

При этом российским спортсменкам включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду, уточняет «Спорт-Экспресс».

В тот же день спортсменки подчеркнули, что не собираются «никого винить и обвинять». По их словам, ошибиться может каждый.

3 августа журналисты The New York Times также обратили внимание на то, что запреты и ограничения, наложенные на российский спорт, не сказались на уровне поддержки спортсменов среди россиян. Журналисты отметили, что у российских атлетов, которые исторически доминировали на ОИ, впереди еще много соревнований. Это дает болельщикам повод ожидать еще больше медалей, уточняет газета.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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