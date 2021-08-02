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Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ

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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко рассказали в понедельник, 2 августа, что не держат зла на диджея, который во время предварительных соревнований на Олимпийских играх в Токио включил им неправильную музыку.

Речь идет об инциденте, который произошел ранее в этот день. Ромашиной и Колисниченко включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду, уточняет «Спорт-Экспресс».

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«Диджей нам сказал, что это его ошибка, что это он не поставил нужный трек. Самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же диджей. Значит, все идет по плану, так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас», — рассказала Ромашина ТАСС.

По ее словам, спортсменки хорошо знают диджея и хорошо с ним общаются. Российские синхронистки также не собираются «никого винить и обвинять». По их словам, ошибиться может каждый.

В свою очередь Колесниченко уточнила, что инцидент дал дуэту дополнительный эмоциональный заряд.

«Уже посмеялись. В тот момент, конечно, было не смешно, но мы не дрогнули. У нас смешанные чувства, потому что эта ситуация нас подстегнула, придала больше адреналина и драйва, это дало нам больше сил и энергии. Потому что какого-то моментика не хватало, хорошо, что он появился», — сказала она.

Вместе с тем в понедельник Колесниченко и Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде в Токио. За выступление они получили 97,9000 балла. Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (96,2333), третьими — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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