Российским синхронисткам включили чужую музыку на Олимпийских играх

В начале выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на Олимпийских играх в Токио организаторы поставили спортсменкам чужую музыку.

Из-за подобных неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду, уточняет «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Колесниченко и Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на ОИ.

Кроме того, за первую неделю Олимпийских игр российские спортсмены побили свой рекорд по количеству медалей. В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

Помимо того, многие победы россияне на Играх в Токио одержали впервые в истории. Так, например, впервые сразу два российских микста боролись за золото в турнире по теннису. Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Серебро взяли Елена Веснина и Аслан Карацев.

Тогда же в Федерации тенниса назвали выдающимся достижением русский финал в миксте.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.