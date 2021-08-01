Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото на Олимпиаде

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в финале соревнований смешанных пар (миксте) Олимпийских Игр в Токио в воскресенье, 1 августа.

Они сразились за золото с парой других россиян — Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Павлюченкова и Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Веснина и Карацев принесли сборной ОКР 44-медаль на Играх, взяв серебро.

Ранее, 30 июля, Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11. В тот же день Веснина и Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Тогда же в Федерации тенниса назвали «выдающимся достижением» русский финал в миксте.

1 августа российский теннисист Карен Хачанов взял серебро в финале одиночного мужского турнира на Олимпийских играх в Токио. Российский спортсмен уступил немецкому теннисисту Александру Звереву, который победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.