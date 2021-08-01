Теннисист Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов взял серебро в финале одиночного мужского турнира на Олимпийских играх в Токио в воскресенье, 1 августа.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский спортсмен уступил немецкому теннисисту Александру Звереву, который победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Отмечается, что у немецкого спортсмена было шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми, в то время как у Хачанова — три подачи навылет и одна двойная ошибка.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Ранее, 30 июля, Хачанов одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) и вышел в финал Олимпийских игр. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

В этот же день российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

Павлюченкова и Рублев в полуфинале победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:1

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.