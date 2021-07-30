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Теннисисты Веснина и Карацев вышли в финал ОИ в миксте

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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

Павлюченкова и Рублев в полуфинале победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11.

Победу Рублева и Павлюченковой прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Ребята проявили выдержку, реально удача была. Наши не втянулись в стиль игры австралийцев, играли в аритмию, много рисковали. Несмотря на ошибки, этот риск оказался оправданным. Эмоционально это большой плюс», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

Накануне российский теннисист Карен Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

При этом в четверг российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче четвертьфинала одиночного разряда Олимпиады в Токио испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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