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Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте

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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях смешанных пар (миксте). Таким образом они гарантировали себе минимум серебряные медали. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Россияне победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович.

Отмечается, что Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Павлюченкова располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

В этот же день российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в миксте.

При этом в четверг российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче четвертьфинала одиночного разряда Олимпиады в Токио испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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