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Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче четвертьфинала одиночного разряда Олимпиады в Токио испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что Медведев уступил посеянному под шестым номером Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Таким образом, в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Токио остался только один россиянин — Карен Хачанов, который встретится в полуфинале мужского одиночного турнира с Карреньо-Бустой.

Накануне Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини. Теннисист выиграл в трех сетах (6:2, 3:6, 6:2).

В тот же день журналист из Чили спросил российского теннисиста о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Возмущенный Медведев попросил журналиста покинуть микст-зону и заявил, что ему должно быть стыдно за подобные вопросы. Он добавил, что организаторам Олимпиады в Токио стоит озаботится, чтобы журналиста не было на соревнованиях.

Однако в Международной федерации тенниса (ITF) ответили, что не могут лишить журналиста аккредитации и отстранить от освещения Олимпиады, так как это не входит в компетенцию федерации.

В штабе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) сообщили, что направят официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет в связи с инцидентом.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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