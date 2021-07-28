Прямой эфир
Экономика
В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов
Мир
Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных
Общество
В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину
Мир
Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией
Экономика
В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих
Армия
Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР
Мир
Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США
Мир
После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице
Спорт
Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ
Сюжет:

Теннисист Медведев прошел в четвертьфинал ОИ в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио в мужском одиночном разряде.

«Когда оставалась минута, я четко понимал, что нужно делать»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — о бое за золото и красоте своего вида спорта

Теннисист в 1/8 финала победил соперника из Италии Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

При этом во время первого сета россиянину потребовалась медицинская помощь, однако спустя несколько минут после ее оказания игра была продолжена, пишет «Спорт Экспресс».

Теперь в 1/4 финала Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Начало игры запланировано на 05:00 мск 29 июля.

26 июля Медведев обыграл спортсмена из Индии Сумита Нагала в матче второго круга теннисного турнира Олимпиады. Встреча длилась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

В этот же день российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу над соперницами из Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс в матче второго круга в парном разряде ОИ. В четвертьфинале россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.

24 июля Медведев в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады обыграл спортсмена из Казахстана Александра Бублика. Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде намечен на 1 августа.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021