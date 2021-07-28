Теннисист Медведев прошел в четвертьфинал ОИ в Токио

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио в мужском одиночном разряде.

Теннисист в 1/8 финала победил соперника из Италии Фабио Фоньини в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

При этом во время первого сета россиянину потребовалась медицинская помощь, однако спустя несколько минут после ее оказания игра была продолжена, пишет «Спорт Экспресс».

Теперь в 1/4 финала Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Начало игры запланировано на 05:00 мск 29 июля.

26 июля Медведев обыграл спортсмена из Индии Сумита Нагала в матче второго круга теннисного турнира Олимпиады. Встреча длилась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

В этот же день российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу над соперницами из Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс в матче второго круга в парном разряде ОИ. В четвертьфинале россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.

24 июля Медведев в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады обыграл спортсмена из Казахстана Александра Бублика. Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде намечен на 1 августа.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.