Российский теннисист Хачанов вышел в финал ОИ в одиночном разряде

Российский теннисист Карен Хачанов в пятницу, 30 июля, вышел в финал Олимпиады в Токио в одиночном разряде, гарантировав сборной ОКР как минимум серебро Игр.

Хачанов одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3). Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

В финале Олимпиады россиянин встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия), добавляет «Спорт-Экспресс».

Накануне Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Российский спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Также 30 июля российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал ОИ, гарантировав сборной ОКР минимум серебро. Встреча завершилась со счетом 45:38 в пользу россиян.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.