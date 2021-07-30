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В Федерации тенниса назвали «выдающимся достижением» русский финал в миксте на ОИ

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в пятницу, 30 июля, прокомментировал победу российских теннисистов Елены Весниной и Аслана Карацева в полуфинале Олимпийских игр в Токио в миксте.

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«Это выдающееся достижение! Все увидели, какой увлекательный микст. Игра доставила удовольствие всем. Наши победили очень сильных соперников. Одна наша пара играла против первого номера среди женщин Эшли Барти. Другая пара играла против Новака Джоковича. Эти победы особенно ценные», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, он назвал такой результат абсолютно заслуженным, хоть и «везение было на нашей стороне».

«Будем просто смотреть хорошую игру в финале. Результаты говорят сами за себя», — заключил Селиваненко.

Ранее в этот день Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпиады в Токио, где они встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, у сборной ОКР в этой дисциплине будут золото и серебро.

Веснина и Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян.

Павлюченкова и Рублев в полуфинале победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

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