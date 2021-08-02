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Россия установила рекорд по медалям за первую олимпийскую неделю

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За первую неделю Олимпийских игр российские спортсмены побили свой рекорд по количеству медалей.

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В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

В свою очередь, в первую неделю на Олимпиаде-2000 в Сиднее национальная команда завоевала 39 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград.

Предыдущий рекорд по золоту был зафиксирован на Олимпийских играх-1996, прошедших в американской Атланте. Тогда россияне завоевали 14 золотых медалей, суммарно выиграв 34 награды.

Помимо того, многие победы россияне на Играх в Токио одержали впервые в истории. Так, например, впервые сразу два российских микста боролись за золото в турнире по теннису. Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Серебро взяли Елена Веснина и Аслан Карацев.

Тогда же в федерации тенниса назвали выдающимся достижениемрусский финал в миксте.

26 июля российский тхэквондист Максим Храмцов взял олимпийское золото. Эта медаль стала первой наградой высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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