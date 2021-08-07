Россиянка Ласицкене обнялась с соперницей-украинкой после победы на ОИ

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене сделали совместную фотографию после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, «Страна.ua».

Так, легкоатлетки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после того, как Ласицкене выиграла золото, а Магучих — бронзу. При этом, так как россиянам запрещено выступать под флагом своей страны, Ласицкене несла флаг Олимпийского комитета России.

Российская спортсменка выиграла золото, взяв высоту 2,04 м. Благодаря еще одной медали высшего достоинства команда ОКР переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

После выступления Ласицкене заявила, что ее мечта сбылась. Она также поблагодарила Токио за то, что «смог провести Олимпийские игры». При этом она отметила, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянку с победой, отметив, что олимпийское золото спортсменка завоевала благодаря исключительному мастерству, собранности и уверенности в своих силах.

7 августа российские синхронистки также завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.