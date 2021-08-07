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Россиянка Ласицкене обнялась с соперницей-украинкой после победы на ОИ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене сделали совместную фотографию после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, «Страна.ua».

Так, легкоатлетки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после того, как Ласицкене выиграла золото, а Магучих — бронзу. При этом, так как россиянам запрещено выступать под флагом своей страны, Ласицкене несла флаг Олимпийского комитета России.

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Российская спортсменка выиграла золото, взяв высоту 2,04 м. Благодаря еще одной медали высшего достоинства команда ОКР переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

После выступления Ласицкене заявила, что ее мечта сбылась. Она также поблагодарила Токио за то, что «смог провести Олимпийские игры». При этом она отметила, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянку с победой, отметив, что олимпийское золото спортсменка завоевала благодаря исключительному мастерству, собранности и уверенности в своих силах.

7 августа российские синхронистки также завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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