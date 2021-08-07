Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с олимпийским золотом

Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Марию Ласицкене с победой на Олимпийских играх в Токио. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 7 августа на сайте Кремля.

«Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики», — отметил глава государства.

По его словам, олимпийское золото спортсменка завоевала благодаря исключительному мастерству, собранности и уверенности в своих силах.

«От души желаю благополучия, удачи и новых свершений», — заключил президент.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио ранее в субботу. Ее попытка на высоту 2,04 м принесла победу. Трехкратная чемпионка мира принесла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 20-е золото на Играх в Токио.

В этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.