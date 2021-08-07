Россиянка Ласицкене заявила о планах выступить на Олимпиаде в Париже

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила в субботу, 7 августа, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.

«Париж? О боже... Мне 28. Видите, какие девочки шикарные. Наверное, да», — сказала Ласицкене в ходе беседы с журналистами.

Вместе с тем она прокомментировала свое выступление на Играх в Токио, в результате которого она стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.

«Сезон сложнейший. Но олимпийские сезоны простыми не бывают. Сегодня утром вообще не думала, что могу прыгнуть 2,04. Нельзя вообще допускать какие-то предчувствия. Нужно встать, позавтракать и готовиться. Я только за час начала думать», — сказала Ласицкене.

Ранее в этот день спортсменка взяла золото в прыжках в высоту. Ее попытка на высоту 2,04 м завершилась победой. В итоге команда переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

После выступления она заявила, что ее мечта сбылась. Ласицкене также поблагодарила Токио за то, что «смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь».

Президент России Владимир Путин поздравил россиянку с победой, отметив, что олимпийское золото спортсменка завоевала благодаря исключительному мастерству, собранности и уверенности в своих силах.

7 августа российские синхронистки также завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.