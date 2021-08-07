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Легкоатлетка Ласицкене прокомментировала свою победу на ОИ в Токио

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила в субботу, 7 августа, что после победы на Олимпиаде в Токио сбылась ее мечта.

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я всё представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики», — сказала Ласицкене в ходе беседы с журналистами.

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Она также поблагодарила Токио за то, что «смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь».

Ранее в этот день спортсменка взяла золото в прыжках в высоту. Ее попытка на высоту 2,04 м завершилась победой. В итоге команда переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

Свои поздравления Ласицкене направил президент России Владимир Путин.

«Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по легкой атлетике Юрий Борзаковский также поздравил спортсменку с победой, назвав ее королевой прыжков в высоту.

7 августа российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев также выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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