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Журова высказалась о травле Магучих за фото с Ласицкине

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что поведение, продемонстрированное украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих и российской спортсменкой Марией Ласицкене, является человечески правильным отношением.

Таким образом Журова прокомментировала травлю Магучих ее соотечественниками в Сети за то, что она обнялась и сделала фотографию с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу.

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Журова рассказала, что и сама выставила пост, где заглавной фотографией был снимок спортсменок.

«И сказала: как правильно, что девчонки рядом. Они боролись достаточно серьезно друг с другом... Это было интересно смотреть, и после, как и положено двум спортсменкам, — они обнялись, друг друга поздравили и постояли рядом с флагами. И это нормально для спорта. Абсолютно нормальное, человечески правильное отношение», — приводит слова олимпийской чемпионки РЕН ТВ в воскресенье, 8 августа.

Журова подчеркнула, что факт травли в отношении украинки пугает.

«Что Маша сделала Ярославе или Украине? Это вообще про другое. И если люди всё смешивают, мне больно и страшно от этого», — добавила спортсменка.

4 августа состоялся финал дуэтов на Олимпиаде по синхронному плаванию. Золото взяли российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, а второе место заняли спортсменки из Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Третьими стали украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук. При этом последних во время церемонии награждения представили как спортсменок ОКР. Ошибку допустил диктор, а после возникшей паузы исправил ошибку.

Федина и Савчук, в свою очередь, заявили, что у них хорошие отношения с россиянками, и указали, что спорт находится вне политики.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

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