Минобороны Украины заинтересовалось фото Магучих с россиянкой Ласицкене

В минобороны Украины пообещали провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая обнялась и сделала фотографию с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщила в воскресенье, 8 августа, замглавы украинского ведомства Анна Маляр.

Она уточнила, что данный снимок «вызвал бурную реакцию в обществе». Маляр подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — написала замминистра обороны в Facebook.

Маляр предупредила, что такие традиционные снимки спортсменов могут быть использованы «врагом». При этом она призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений.

«Сразу после ее возвращения (из Токио. — Ред.) у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила Маляр.

Магучих обнялась и сделала фотографию с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, которые прошли накануне. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. Однако украинские пользователи Сети затравили соотечественницу за этот снимок.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, 8 августа заявила, что поведение, продемонстрированное украинской легкоатлеткой и российской спортсменкой, является человечески правильным отношением. Журова уточнила, что факт травли в отношении украинки пугает.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.