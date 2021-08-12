Украинка Магучих прокомментировала ситуацию из-за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле на Украине за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, в четверг, 12 августа, прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Магучих обнялась и сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золото, а украинка взяла бронзу. Однако на родине Магучих затравили за этот снимок, а в минобороны Украины заявили, что проведут со спортсменкой беседу.

Магучих объяснила, что после соревнований все традиционно поздравили друг друга и в этом нет ее никакой политической полиции.

«У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня, и он делает меня сильнее», — сказала она журналистам во время встречи украинской сборной в аэропорту.

Вместе с этим спортсменка не отрицает того, что «между Украиной и Россией идет война». Легкоатлетка также заявила об уважении к украинским воинам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 августа осудила реакцию украинских пользователей Сети. Дипломат добавила, что российские спортсмены «показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова называла поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина со своей стороны отметила, что люди, затравившие украинскую спортсменку за фотографию, «недалекие». По словам Хоркиной, всегда хочется, чтобы спортивные события оставались вне политики.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.