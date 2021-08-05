«Это настоящий подвиг, который мы совершили на Олимпиаде»

В понедельник, 2 августа, из Токио с Олимпийских игр вернулась российская теннисистка Елена Веснина. Она завоевала в столице Японии серебряную медаль в миксте с Асланом Карацевым. В финале они проиграли другому российскому тандему — Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

В одиночном разряде 35-летняя спортсменка вылетела во втором круге. А в женском парном совместно с Вероникой Кудерметовой обидным образом упустила победу в матче за третье место, проиграв решающий третий сет в формате тай-брейка (9:11), ведя в нем 9:5 и имея четыре матчбола. Примечательно, что введенные на Олимпиаде правила с укороченным розыгрышем третьего сета в формате тай-брейка сыграли против Елены и в проигранном финале микста.

Серебро в миксте в Токио стало особенным для теннисистки, поскольку в прошлом году Веснина вернулась в спорт после двухлетнего перерыва, связанного с уходом в декрет и рождением ребенка. В интервью «Известиям» Веснина рассказала о прошедшей Олимпиаде, шансах сыграть на следующих Играх 2024 года в Париже и стремлении завоевать карьерный «Большой шлем» в паре.

— Для вас эта Олимпиада была особенной с точки зрения бытовых сложностей из-за ковидных ограничений?

— Конечно, эта Олимпиада непохожа на предыдущие. Но всё равно каждые Игры — это особенное событие, это праздник спорта. Я была безумно рада, что смогла поехать в Токио на эту Олимпиаду. А то, что смогла завоевать для своей страны серебро, — это двойное счастье и удача. Я очень счастлива, что у меня так сложилась судьба, потому что пару лет назад даже не думала о возвращении в спорт. А сейчас стою здесь перед вами с олимпийской медалью на шее. Поэтому да, эта Олимпиада особенная. И всё, что на ней происходило, было на самом деле очень здорово. И даже то, что все писали о каких-то бытовых проблемах, — нас ничего не смущало, всё было отлично.

— Зимой могли представить такой результат до того, как Аслан Карацев предложил вам совместное выступление в миксте?

— Я уже в феврале начала тренироваться. Первый свой турнир сыграла в марте. И сообщение Аслана с предложением выступать вместе подстегнуло меня, стимулировало тренироваться еще более усиленно и усердно. Я поняла, что если буду играть в двух разрядах — паре и миксте, это уже нагрузка гораздо больше. В итоге получилось, что у меня вообще три разряда еще и с одиночным. Физически это было очень тяжело. Жара, которая была в Токио, выматывала и высасывала все силы из нас. Конечно же, это настоящий подвиг, который мы совершили на Олимпиаде. Потому что именно для теннисистов условия были нечеловеческие.

— Это самые адские условия в вашей карьере?

— Наверно, это была самая сильная жара, в которую я когда-либо играла.

— Карацев только в этом сезоне в 27 лет добился серьезных результатов. Он уже свыкся с ролью теннисиста из топа рейтинга АTP?

— Конечно, свыкся. Аслан уже закоренелый игрок тридцатки ATP. Его уважают, боятся. Он в этом году обыграл Джоковича. И у него много побед. Карацев проводит великолепный сезон. Я думаю, он себя еще проявит. Сезон не заканчивается, и у Аслана будут хорошие результаты.

— На ваш взгляд, справедливо было разыгрывать третьи сеты на Олимпиаде в формате тай-брейка?

— В паре несправедливо. Я считаю, что в паре надо было оставить полный формат. А в миксте тай-брейк уместен. Было бы сложно играть в трех разрядах с полными сетами. Но я думаю, что в паре можно было оставить полный формат.

— Вы продолжаете с Вероникой Кудерметовой выступать в паре?

— Да, мы играем вместе на US Open.

— Чем отличается выступление с ней от игры с Екатериной Макаровой?

— Их сложно сравнивать. Абсолютно две разные теннисистки. Играют в разных стилях. Одна правша, другая левша. Каждая по-своему прекрасна. Каждая по-своему играет здорово. И мне было приятно выступать с Вероникой на этой Олимпиаде. Мы прошли очень тяжелый путь для того, чтобы наша пара вообще сформировалась. Поэтому выйти в полуфинал на своей первой Олимпиаде — успех для Вероники.

— Вас ждать в Париже?

— Не могу ничего обещать (улыбается).

— Не хочется за счет своего опыта помочь Веронике добыть медаль уже в следующий раз?

— Ну, я же не волшебница (смеется). Я не могу за всех отвечать. Но уверена, что у Вероники будет свой шанс. И она еще выиграет свою медаль.

— У вас еще остается цель выиграть турнирный «Большой шлем» в женском парном разряде?

— Я смотрю в эту сторону. Я всё еще играю. И по мере возможностей хочу побороться за это. Посмотрим, как будет складываться дальше.